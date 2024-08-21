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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'da David Akintola: Fenerbahçe’ye zarar verebileceğimizi düşünüyorum - Çaykur Rizespor Haberleri

        David Akintola: Fenerbahçe’ye zarar verebileceğimizi düşünüyorum

        Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu David Akintola Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Akintola, "Fenerbahçe'ye zarar verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:00
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        "Fenerbahçe'ye zarar verebiliriz"
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        Trendyol Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeşil-mavili ekip Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde 28 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat David Akintola gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        “LİGE İYİ BAŞLANGIÇ YAPTK”

        Sezonun başlaması için heyecanlı olduğunu belirten David Akintola, “Nasıl bir rakibe karşı oynayacağımızı bizler biliyoruz. Türkiye’de ki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız. Güzel bir takımları var ama bizde lige iyi başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda evimizde oynamamız bizim için bir avantaj. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Bizim hazırlıklarımız hep aynı. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için en iyi hoca, İlhan hocamızdır. Tabi ki Mourinho ünlü bir hoca. Bizler için önemli olan şey hocamızın bize söyledikleridir. Taraftarlarımıza iyi bir maç izletmek istiyoruz" dedi.

        "İyi bir futbol oynuyoruz. Bunu devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezon takımımız gayet iyi bir düzeyde. Yeni oyuncularda geldi. Onlarda takıma iyi bir katkıda bulunuyorlar. Bizler de bu sezon kendimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum. Kendimden daha fazla ödün vermek istiyorum. Hazırlıklarımız iyi geçti. Hocamız da bana iyi bir destek ve güven veriyor. Ben bu sezonun başlaması için çok heyecanlıydım” ifadelerini kullandı.

        "İYİ FUTBOL OYNAYARAK KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Hedefleri hakkında da konuşan Akintola, “Hedefimiz her zaman aynı. Ligi en yüksek sıralamada bitirmek. Her takım ligi kazanmak ister. Eğer bizim de o kadar şansımız olursa bunun için çabalayacağız. Lig zorlu bir maraton. Bizim bu dönemde taraftarımızdan büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Biz sadece kazanmak istemiyoruz. İyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu sezonu umarım güzel bir sonuçla bitiririz.

        Planımıza devam edeceğiz. Ben Fenerbahçe’ye zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi. Takımımız güçlendi. Bunu kullanarak Fenerbahçe maçından 3 puan almaya odaklanmış durumdayız. Ne kaybetmeye ne de beraberlik için sahaya çıkacağız” şeklinde konuştu.

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