AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 yenilen Çaykur Rizespor, maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Maçın ardından Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" paylaşımını alıntılayan Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabında "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerine yer verdi.