Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı İbrahim Turgut, takımın her sezon üst sıralara oynamasını istediklerini belirtti.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, duygularıyla oynayan ama profesyonelliğin her türlü şartını ortaya koyan bir his takımı olmak için çalıştıklarını ifade etti.

"BU SEVDAYI AVRUPA HAYALİNE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ" Çaykur Rizespor'un bir sevda olduğunu vurgulayan Turgut, "Bu sevdayı Avrupa hayaline ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Takıma ilaveler yapılması için çalışıyoruz. İnşallah daha güçlü, başarılı, yukarı doğru oynayan bir takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM

TRANSFER AÇIKLAMASI Turgut, Çaykur Rizespor'un başta taraftarlarıyla bir aile olduğuna işaret ederek, "Oyuncusu, hocası ve yönetimiyle güçlü bir aileyiz. Bu aileye bir forvet, bir orta saha ve ayrıca Emirhan Topçu'nun yerine de bir stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Çok yoğun bir çalışma var. Hocamızın isteği doğrultusunda elimizi çabuk tutarak transferleri sonuçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.