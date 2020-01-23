Galatasaray'a 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, son dakikada iptal edilen golleriyle ilgili hakeme tepki gösterdi. Kartal, "Bence bu maç çok konuşulur. İlk devre kendi adımıza vasat bir oyun vardı. İkinci yarı biraz daha oyunu dengeye getirdik. Sonuçta maçın en net pozisyonunu Samudio ile bulduk onu gol yapsak farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. Penaltı çok tartışmaya açık. Son saniyede tekrar bir gol attık. Hakem havadayken düdük çalıyor. İlk düdüğü çaldığı için VAR'a gidemiyor. Hakeme sordum maç sonu, kaleciye faul olmadığını söyledim. Bana şöyle cevap verdi; Kaleciye faul olduğu için düdüğü çaldım. VAR´a erken düdük çaldığı için gidilmedi. Takdir haklarını hep rakip takım lehine kulandı. Bu şekilde elenmek bizi üzdü" şeklinde konuştu.

"SİVAS'TAN PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Haftasonu ligde lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçta puan veya puanlar almak istediklerini belirten Kartal, "Sivasspor istikrarlı bir grafik çiziyor. Başkanı, yönetimi, teknik heyeti bir futbol adamı olarak tebrik ediyorum. Türk futboluna renk getirdiklerini ve katkı sağladıklarını düşünüyorum. Bizim aşağıdan, yukarıya çıkabilmek için puanlara ihtiyacımız var. Soğuk ve zor şartlar altında oynayacağız. Elimizden geleni yapıp puan veya puanlarla Rize'ye dönmek istiyoruz" diye konuştu.