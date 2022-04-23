Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Ancak İsmail Kartal'ın başarılı grafiğinin iki nedenini açıklamak isterim… Crespo ve Zajc ile iki ön liberoyu teşhis etti, sonra da takımın senelerdir en büyük ihtiyacı olan kadro istikrarını sağladı. Bu da çıkışı gerçekleştirdi. Dünkü maçtan sonra bence en önemli eksik Crespo'nun sakatlığı. Çünkü bana göre Crespo, F.Bahçe'nin bir numaralı oyuncusu. Kolay maçta farklı skora rağmen oyundan çıkana kadar tam bir savaşçıydı. Rizespor'un kümede kalma şansı mucizelere kalmıştı, böyle bir hezimetten sonra bu olasılık da sona erdi.