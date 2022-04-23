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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı

  • 01
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE

    Dünkü maçı maçı elbette 35’inci saniyede Fabricio’nun gördüğü kırmızı karttan bağımsız ele almak zor. O noktada bir bakıma maç bitti. Hatta belki de sezon bitti Rize için... Tabii ki bu kırmızı karttan bağımsız olarak F.Bahçe’nin istikrarlı iyi oyununun da hakkını teslim etmek gerek. Sarı lacivertliler aynen G.Saray ve Göztepe maçlarında olduğu gibi sağ kanadı çok etkili kullanarak başladılar. İlk golde Mert’in, ikinci golde İrfan-Crespo’nun, üçüncüde İrfan’ın, dördüncüde İrfan-Nazım’ın hayat verdiği sağ kanat organizasyonları maçın fişini çekti. 
  • 02
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Dünkü maçın F.Bahçe adına bir başka pozitif detayı da kenardan gelenlerin formu ve iştahıydı. Arda zaten bildiğiniz gibi. Nazım 2 gol katkısı yaptı. Valencia gol attı. Tisserand ve Gustavo da özlemişler uzun süre almayı. İsmail Kartal’ın ilk 11’iyle çok fazla oynamadığı halde kulübeden gelenlerden de böyle yüksek verim alabiliyor olması bir başka önemli artı puan hoca için.
  • 03
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY

    Fenerbahçe, İsmail Kartal ile önlenemez yükselişini dün de Rize’de çok farklı kazanarak sürdürdü. Böylece son maçta 9’uncu galibiyetine ulaşan sarı lacivertliler; üst üste 6’ncı 3 puanını hanesine yazdırarak 2’ncilik iddiasını pekiştirdi ve lideri takibine de devam etti.
  • 04
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Üzerine fazla konuşulacak bir maç olmadı. Tek taraflı ve Fenerbahçe’nin hiç zorlanmadan farka koştuğu bir karşılaşma izledik. İsmail Kartal ve inşa ettiği takım bir kez daha alkışı ve övgüyü hak etti. Dünkü sonucun ardından Çaykur Rizespor için ise artık ligde kalma iddiası Kaf dağının bile ardında.
  • 05
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ

    Henüz 13. saniyede kaçan golle birlikte, rakibine "Ben buraya kazanmaya geldim" mesajını verdi Fenerbahçe… 22 saniye sonra ise en gereksiz pozisyonda, en acayip kırmızı kartı gördü Baiano… Bir dakika içinde Rizespor'un neden düşme hattında olduğunu, tehlikeyi bir türlü atlatamadığını özetleyen durumu izledik.
  • 06
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Arda kelimelerimizi şimdiden tüketmeye başlamasa mıydı? Topu ayağına yakıştıran, düşünceleri ile aksiyonu yan yana koyan, hayal ettiğini yapan bir "dahi" var karşımızda. İsmail Hoca'nın kariyerini yönetişi, rakibin en dirençsiz anında sorumluluğu Arda'ya vermesi de planın parçası. Rizeli taraftarın böyle travmatik bir maçta, gencecik yıldızı alkışlarıyla desteklemesi de başka bir güzellik.
  • 07
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    İkinci devrede de göze çarpan tek önemli konu vardı… O da oyuna giren Arda'ın performansı. Bu devrede F.Bahçe 3 gol daha attı, üçünün de yaratıcısı Arda oldu. Rize seyircisinin Arda tezahüratları da gerçekten çok anlamlıydı. İsmail Hoca, "Arda daha çok genç, pişmesi lazım" diyor. Bence çoktan pişmiş. Aynı yaştaki Barcelonalı Gavi, milli takımda bile oynuyor. Tabii teknik olarak maçla ilgili yazacak bir şey bulmak mümkün değil.
  • 08
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ancak İsmail Kartal'ın başarılı grafiğinin iki nedenini açıklamak isterim… Crespo ve Zajc ile iki ön liberoyu teşhis etti, sonra da takımın senelerdir en büyük ihtiyacı olan kadro istikrarını sağladı. Bu da çıkışı gerçekleştirdi. Dünkü maçtan sonra bence en önemli eksik Crespo'nun sakatlığı. Çünkü bana göre Crespo, F.Bahçe'nin bir numaralı oyuncusu. Kolay maçta farklı skora rağmen oyundan çıkana kadar tam bir savaşçıydı. Rizespor'un kümede kalma şansı mucizelere kalmıştı, böyle bir hezimetten sonra bu olasılık da sona erdi.
  • 09
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA

    Rize’nin direnci ne kadar düşmüş olursa olsun, Fenerbahçe adeta “gözü kapalı”, ezbere futbol oynuyor. Bu kadar uyum, böyle bir koordinasyonu yakın zamanda Fenerbahçe‘de görmedik. Fenerbahçe’yi yıllardır çok eleştirdik. Şimdi alkış zamanı... İsmail Hoca’ya, “Yavru Arda”ya, bütün takıma alkış zamanı... Birini diğerinden ayırmadan bütün takıma alkış zamanı...
  • 10
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN

    İsmail Kartal’ın yıkayıp ütülediği “Büyük Takım Kostümünü” yeniden üzerine geçirmiş ve çok da yakıştırmış bir Fenerbahçe vardı “can derdindeki” Rizespor karşısında. Zaten “takım” olması bile yetiyordu Fenerbahçe’nin... “Büyüklük” kumaşında vardı.
  • 11
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İşte bu “büyük takım” markasıydı köşeye sıkışmış rakibini çaresizlikten saçmalığa yönelten ve maçı en başından çığırından çıkaran. Haksız değildi Rizespor... En zor zaman, en amansız rakipti Fenerbahçe!
  • 12
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Çaykur Rizespor açısından final niteliğinde bir maçtı. Kümede kalmak için 3 puandan başka seçenekleri yoktu. Ama Fenerbahçe maça etkili başladı. Daha 9. saniyede Serdar Dursun ile gol pozisyonuna girdi. 35. saniyede de Baiano saçma sapan bir hareketle atıldı. Rizespor maça 10 kişi ile başlamış gibi oldu. Bundan sonraki dakikalar tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde devam etti. Çok fazla zorlanmadan, deyim yerindeyse ellerini kollarını sallaya sallaya Rizespor'u sürklase ettiler. 
  • 13
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İsmail hoca, skoru garantiledikten sonra Nazım, Valencia gibi ilk 11'den uzak kalan oyuncuları ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda'yı oyuna aldı. Arda girdikten sonra 2 asist yaptı. Valencia da golünü attı. Nazım diri gözüktü. Kısaca herkes 'hazırım' mesajı verdi. Sonuçta 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ve alınan 28 puan. Müthiş bir seri. İsmail Kartal ve ekibini bir kere daha tebrik etmek gerekir.
  • 14
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
  • 15
    Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

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