Çaykur Rizespor, bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, takımın başına İlhan Palut'u getirdi. Çaykur Rizespor kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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