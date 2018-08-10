Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı rakamları

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Çaykur Rizespor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Kasımpaşa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Çaykur Rizespor son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kasımpaşa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Çaykur Rizespor kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Kasımpaşa sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Çaykur Rizespor son haftadaki Kasımpaşa müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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