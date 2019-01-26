Hasan Kartal, yeniden başkanlığa seçildi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı'na mevcut başkan Hasan Kartal yeniden seçildi.
Kulüp başkanı Hasan Kartal'ın sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı Çaykur Rizespor Kulübünün 89. Olağan Genel Kurulu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda, kulübün faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle kabul edildi.
Hasan Kartal başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimde, açık oylama yapıldı. 147 delegeden 76'sının katıldığı kongrede, mevcut başkan Kartal yeniden başkan seçildi.
Kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan, yaptığı konuşmada, Rize'nin ve Çaykur Rizespor'un bir marka olduğunu söyledi.
Türkiye'nin her zaman takip edilen şehri Rize'ye hizmet etmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Saruhan, "Rize'nin iş insanlarının, bürokratlarının her biri Çaykur Rizespor'un bir parçasıdır. Biz de yönetim olarak marka takımı layık olduğu yere taşıyacağız." diye konuştu.
Saruhan, devre arasında 7 transfer gerçekleştirdiklerini aktararak, "İlk yarıda beklenen sonuçları alamadık. İkinci yarıda bambaşka bir takımla sahada mücadele edeceğiz. Takımın layık olduğu yerde yer alması için transferler gerçekleştirdik. Bu yıl ligde kalma başarısı gösterebilirsek, bu bizim mali bilançolarımıza da olumlu yansıyacaktır. Zor da olsa bu transferleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de mücadelenin zor geçtiğine işaret eden Saruhan, "Büyük bir rekabetin yaşandığı Süper Lig'de kalıcı olup yukarılara oynayacak bir takım kurduk. Ara transferde alınan 7 oyuncu için kulübümüzün kasasından tek kuruş çıkmadı. Hepsi sponsorların verdiği paralarla alındı. Bu takımla bu yılki hedefimiz, Süper Lig'de kalmaktır. Gelecek yıllarda daha büyük hedeflerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan yardımcısı Ali Haydar Er ise Çaykur Rizespor'un toplam borcunun 96 milyon 299 bin lira olduğunu belirterek, "Ara transferde 7 futbolcu aldık. Onların da maliyeti 3 milyon avro. Kulüp olarak bankalara ve finans kuruluşlarına tek kuruş borcumuz yok." ifadelerini kullandı.
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