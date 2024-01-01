Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

        Çaykur Rizespor, altyapısında yetişen Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rizespor'dan geleceğe yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

        Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, “7 Mart 2004 Rize doğumlu altyapı oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu profesyonelliğe geçiş yaptı. 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde futbol oynayan ve Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 golü bulunan hücum oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu attığı 2,5 sezonluk imzayla kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başladı. Remzi Kolcuoğlu’na hayırlı olsun dileklerimiz iletiyor, uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi