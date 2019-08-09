Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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