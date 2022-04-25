Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´da sportif direktör olarak görev yapan, Fahri Tatan istifa etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan´a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.