Spor Toto'nun güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında Süper Lig'e dönen Çaykur Rizespor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak unutulmaz bir dönüşe imza attı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Üzülmez, üzüldükleri bir gece olduğunu belirterek, "Açıkçası son dakikada böyle bir gol yemek bizi fazlasıyla üzdü. İyi başladık oyuna, doğru işler yapmaya çalışmıştık. Kolay değil tabi ki Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz yıl şampiyon olan 7 tane oyuncumuzla başladık ve ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştılar. 75 dakikalık sürenin içerisinde ne kadar hatalarımız olsa da saha içerisinde doğru durarak, doğru yerleşerek, doğru hücuma çıkarak skoru lehimize çevirdik. Fakat futbol, özellikle bu ligde bu kalitede hatalar yaptığınızda maalesef rakiplerimiz affetmiyor. Oyuncuların 75 dakikalık süre içerisinde verdiği mücadele hakikaten benim açımdan övgüyü hak ediyor. Sonuç olarak kaybettik. Belki 10 numara pozisyonunda bir tane futbolcum olsa 2-0’dan sonra etkili atağa çıkarak maçı alabilirdim” ifadelerini kullandı.

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