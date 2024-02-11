Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sivasspor’un sıfır pozisyonu vardı - Futbol Haberleri

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sivasspor’un sıfır pozisyonu vardı

        Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı ama futbol istatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilerek ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı ama futbol istatistiklerin kazandığı bir oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor’u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Palut, “Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5’li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan’ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor’un. Rizespor’un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        "Refah'a saldırı esir görüşmelerini dinamitleyecek"
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Trump: Rusya'yı NATO'ya saldırmaya teşvik ederim
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi