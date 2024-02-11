Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Sivasspor’un sıfır pozisyonu vardı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilerek ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Sivasspor'un sıfır pozisyonu vardı ama futbol istatistiklerin kazandığı bir oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor’u tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Palut, “Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5’li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan’ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor’un. Rizespor’un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor’u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj” diye konuştu.