Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica: Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı

Sumudica, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta bir puan aldıklarını, takım olarak iyi yola girdiklerini belirtti.

Sivasspor'un iyi bir ekip olduğunu ve Avrupa'da oynadığı maçlar nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü kaydeden Sumudica, "Sivas alt sıralarda olmayı hak etmiyor. Güçlü ve kaliteli bir kadrosu var ama bu ligde ikinci yarılar ilk yarılardan daha zor geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, bir puan şampiyon yapabilir." dedi.

Ligde gol sorunu yaşadıklarına değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az gol atıyoruz. Daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Kasımpaşa maçında cebimizde olan üç puanı son dakika rakibe verdik. Alanya maçında son saniyelerde gol yedik. Ankaragücü maçında iki oyuncumuz aynı topa çıkarak topu rakibe verdi. Daha fazla uyanık olmalıyız. Buna ben de dahil, hepimizin ayağa kalkıp daha fazla sorumluluk almalıyız. Yediğimiz golden öte daha fazla gol atmamız gerekiyor."

Sumudica, oyun formatını değiştirdiklerini ve oyuncuların buna uyum sağlamaya başladığını, son oynanan Ankaragücü maçının ikinci yarısının oyun planı açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Kariyerinde ilkleri yaşadığını aktaran Sumudica, "Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle bir sonuç almamıştım. Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yüreğimle çalışıyorum. Önemli oyuncularımız eksik. Benimde sihirli bir çubuğum yok. Maalesef eksiklerimiz çok var. Biraz sabır bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Remy'nin Kayserispor maçının ardından hazır olarak takıma katılabileceğinin altını çizen Sumudica, en kısa sürede Remy'nin dönmesini beklediğini vurguladı.

Sumudica, Çaykur Rizespor'un ligde kalacağını, bunun sözünü herkese verdiğini, gelecek sene takımda kalması halinde takımın üst sıralarda olacağını sözlerine ekledi.