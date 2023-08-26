Çaykur Rizespor Trabzon'da 17 yıllık seriye son verdi!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek, rakibini deplasmanda 17 yıl sonra devirmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Mocsi ve Benhur (2) kaydetti.
Bordo-mavililerin golleri ise Bakasetas (pen.) ve Enis Destan'dan geldi.
İLK KEZ 3 GOL ATTI
Rizespor, su sonuçla Trabzonspor karşısında deplasmanda 17 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-mavili ekip, rakibini dış sahada son olarak 2006 yılında mağlup etmişti.
Atmacalar ayrıca, lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol attı.