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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Trabzon'da 17 yıllık seriye son verdi! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor Trabzon'da 17 yıllık seriye son verdi!

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek, rakibini deplasmanda 17 yıl sonra devirmeyi başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 22:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:31
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        Rizespor 17 yıllık seriye son verdi!
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

        Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Mocsi ve Benhur (2) kaydetti.

        Bordo-mavililerin golleri ise Bakasetas (pen.) ve Enis Destan'dan geldi.

        İLK KEZ 3 GOL ATTI

        Rizespor, su sonuçla Trabzonspor karşısında deplasmanda 17 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-mavili ekip, rakibini dış sahada son olarak 2006 yılında mağlup etmişti.

        Atmacalar ayrıca, lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol attı.

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