Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Yasin, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Yunus, Bakasetas, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
DEPLASMANDA YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor. Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
40. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.
Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.
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