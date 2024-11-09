Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, kötü gidişatın ardından Karadeniz derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
SAAT: 19.00
STAT: Çaykur Didi Stadyumu
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: beIN SPORTS 1
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis Destan, Banza
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde bordo-mavililer 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Yeşil-mavililerin ise 3 galibiyet, 1 bereberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puanı bulunuyor.
SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU
Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile 45. kez rakip oluyor. İki takım daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 27 galibiyeti, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki 9 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 89 gol kaydederken yeşil-mavililer ise 40 kez rakip fileleri sarstı.
RİZE'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor, rakibi ile deplasmanda oynadığı 22 maçta 9 kez üstünlük kurarken 6 maçta mağlup oldu. Rize'de oynanan müsabakalarda bordo-mavililer 33 gol atarken, kalesinde de 21 gole engel olamadı. İki takım arasında son oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti.