Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, kötü gidişatın ardından Karadeniz derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.11.2024 - 18:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        SAAT: 19.00

        STAT: Çaykur Didi Stadyumu

        HAKEM: Zorbay Küçük

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Sowe

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis Destan, Banza

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

        Ligde bordo-mavililer 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Yeşil-mavililerin ise 3 galibiyet, 1 bereberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puanı bulunuyor.

        SÜPER LİG'DE 45. RANDEVU

        Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile 45. kez rakip oluyor. İki takım daha önce ligde 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 27 galibiyeti, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki 9 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 89 gol kaydederken yeşil-mavililer ise 40 kez rakip fileleri sarstı.

        RİZE'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor, rakibi ile deplasmanda oynadığı 22 maçta 9 kez üstünlük kurarken 6 maçta mağlup oldu. Rize'de oynanan müsabakalarda bordo-mavililer 33 gol atarken, kalesinde de 21 gole engel olamadı. İki takım arasında son oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks