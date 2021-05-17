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Çaykur Rizespor'u ligdeki sıralaması mutlu etmedi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, ligi 13. sırada tamamlamalarının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi

Çaykur Rizespor'u ligdeki sıralaması mutlu etmedi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin gerisinde kaldıklarını, bunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı sorunlar ile kendi hatalarının payı olduğunu anlattı.

Sezona Hırvat teknik adam Stjephan Tomas yönetiminde başladıklarını hatırlatan Kartal, belli bir dönem iyi gittiklerini, Tomas ile yaşanan ayrılıktan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanında 4-1 kaybedince, karşılıklı ayrılık kararı verdiklerini kaydeden Kartal, "Maç kazanamayınca insanın içine korku geliyor. Tomas ile devam etsek bu puanın üzerine çıkabilirdik. Tomas hoca konusunda biz de hata yaptık." diye konuştu.

Sumudica'nın geçmiş başarılarını düşünerek alındığını ama kulüp ile uyum sağlayamadığını aktaran Kartal, futbolcu bazında ciddi sorunlar yaşanınca ayrılığın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

"BÜLENT HOCA ÇALIŞKAN, ATAK, İYİ TOPARLAYICI"

Bülent Uygun'un takıma çok farklı bir hava kattığını kaydeden Kartal, "Bülent hoca çalışkan, atak, iyi toparlayıcı. Takımı toparladı. Takımın arasındaki problemleri çözdü. Takımı bütünleştirdi." ifadelerini kullandı.

Hataların çalıştırıcı ekibe ve oyunculara tek başına yüklenemeyeceğinin altını çizen Kartal, "Çaykur Rizespor'un başarılı olduğunu söyleyebilmemiz için çok daha yukarılarda olmamız gerekirdi. Bu hocamızın suçu değil, biz yöneticilerin suçu. Sezon başında ilk beş için konuşurken, sezon sonunda ilk 10'a giremiyoruz. Bu hata bizde. Hatanın nereden kaynaklandığını bulmak ve düzeltmek için çalışacağız. Yukarılarda olmamız lazım. Bu şekilde devam ederse ne seyirciyi ne de kendini memnun edersin. Mutlaka yukarılara oynamamız lazım." şeklinde konuştu.

KADRO PLANLAMASI

İç transferde görüşmelerin başladığına değinen Kartal, şöyle devam etti:

"Özellikle Samudio çok iyi bir sporcu ve insan ilişkileri çok iyi. Onun kalmasını istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmesinden kaynaklı bazı problemler var. Bonservisi karışık bir yapı. Onu çözebilirsek, bizde kalmasını istiyoruz. Samudio toparlayıcı bir oyuncu, inşallah kalır. Yabancı oyuncuların çoğunun sözleşmesi bitiyor. Bizim için bir avantaj olabilir. Takımın bir çoğunun sözleşmesinin bitmesi ise omurgayı dağıtıyor. Bu konu ise sıkıntı gibi duruyor. Yabancı sayısının ne olacağı belli değil. Takımların ileriye dönük tedbir alması gerekiyor. Federasyonun bunu düşünmesi gerekiyor."

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mevcut işlevi içerisinde radikal hiçbir şey yapmadığını, yabancı kararını açıklamadığını, Spor Yasası ile ilgili "Bunu istiyoruz." diye ortaya herhangi bir fikir koyamadığını savunan Kartal, "Ceza vermekten başka bir şey yapamadı. Pandemi döneminde cezaların az olması gerekirken, maddi olarak bir önceki dönemdeki cezaları geçtik. Federasyonun bunu düşünmesi gerekir. Bu konuşmamdan da ceza alabilirim. Önümüzü görebileceğimiz şekilde federasyon önümüzü açmıyor. Yabancı konusunda önümüzü göremiyoruz. Biz en azından yabacıların çoğunun sözleşmesi bittiği için rahatız ama birçok kulüp ne olacağını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Transferde sağlıklı bir süreç yürütmek için çabaladıklarını anlatan Kartal, "Transfer yapmak kolay değil. Tanınmış iyi oyuncuları getirmek çok zor. Bütçe ile ikisini dengeli götürmemiz lazım. Kulübün ekonomisinin bozulması çok büyük tehlike. Ekonomisi bozulmayan kulüpler düşse de çıkması kolay. Kardemir Karabükspor gibi birçok örnek var. İnşallah biz ve bizden sonraki arkadaşlar ekonomiye dikkat edecek. Hem ekonomi hem de başarı birlikte yürütülmeli." dilerek sözlerini tamamladı.

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