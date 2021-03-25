Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun: "Her maçımızı final görerek özenle hazırlanıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigÇaykur Rizespor
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun: "Her maçımızı final görerek özenle hazırlanıyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girdi

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun:
AA

Karadeniz ekibi, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde lige verilen aranın ardından karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 haftalık galibiyet alamama baskısının ardından gelen görev değişikliğiyle 2 haftada 6 puan almanın camiaları için çok önemli olduğunu söyledi.

Galatasaray deplasmanında uzun yıllar sonra kazanılan galibiyetin takımın moral ve motivasyonuna büyük katkı sağladığını belirten Uygun, "Şimdi önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına bakıyoruz. Her maçımızı tek tek final görerek özenle hazırlanıyoruz. Hem oyun stili hem de taktik anlayışımızla Rizespor'u arzuladığı yere en kısa sürede getirmek hedefindeyiz. Çünkü taraftarımız ve bu büyük camia her türlü mutluluğu hak ediyor. Bundan sonraki süreçte başkanımız ve futbolcularımızla başarmak için çok çalışarak iyi yere geleceğiz." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM'IN HOLLANDA GALİBİYETİ

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı galibiyetle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uygun, gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadığını dile getirdi.

Hollanda ile kıyaslandığında Türkiye'nin birçok Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidemediği süreçler yaşadıklarına dikkati çeken Uygun, şunları ifade etti:

"Yıllardan beri söylüyorum, altyapı hocalarının maaşları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmeli. On-line ve interaktif eğitimlerle altyapıdaki hocalarımıza eğitimi doğru verdiğimizde gençlerimizin de bize Avrupa ve dünya şampiyonluğunu çok rahat kazanabileceğini iddia ediyorum. Bunu dünkü maçta Avrupa'da oynayan gençlerimizle gösterdik. Yeter ki onlara o imkanı, tesisi ve donanımlı hocaları tahsis edelim. Bundan sonraki süreçte artık finallere giden oralarda başarı elde eden bir milli takım olacağı inancındayım. Tekrar hepsini tebrik ediyorum."

Çaykur Rizespor'un kampında ülkelerin milli takımlarına giden Gökhan Akkan, Dario Melnjak, Montassar Talbi, Yassine Meriah yer almadı.

Karadeniz ekibinin Antalya kampı 30 Mart'ta sona erecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye - Hollanda maçı yazar yorumları!
FUTBOL"Türkler geliyor diyorlar şimdi"
AVRUPA'DA BİZ! "Burak Yılmaz, Laleleri ezdi" Türkiye-Hollanda maçının Avrupa basınındaki yansımaları
FUTBOL"Laleleri ezdi"
Galatasaray'dan 28 şampiyonluğa ret başvurusu
FUTBOLGalatasaray'dan flaş başvuru!
Hamza Hamzaoğlu: "Ne olursa olsun emin adımlarla yolumuzda yürüyeceğiz"
FUTBOLMilli arayı iyi değerlendirmek istiyor
Burak Yılmaz, Ronaldo'yu geçti! Hollanda basınından olay sözler
FUTBOLRonaldo'yu geçti! Olay sözler...
Hatayspor - Fenerbahçe maçına Covid-19 engeli
FUTBOLHatay - F.Bahçe maçına korona engeli
Norveç Türkiye maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLNorveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
FUTBOLBeşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Galatasaray'da Hatayspor mesaisi sürüyor
FUTBOLGalatasaray'da Hatayspor mesaisi
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
FUTBOLİtalya'yı yasa boğan ölüm