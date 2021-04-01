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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun: "Zordan daha zor olan bir maç bizi bekliyor"

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun:

Bugün yapılan antrenman öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uygun, Antalya kampını iyi bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Taraftarımızın desteğine ve duasına ihtiyaçlarının olduğunu belirten Uygun, Fatih Karagümrük maçını kazanarak mutlu günleri sürdürmek ve bu galibiyeti Çaykur Rizespor taraftarına armağan ederek yola devam etmek istediklerini vurguladı.

Rakibin kim olduğuna değil, Çaykur Rizespor camiası olarak neler yapabileceklerine bakacaklarını ifade eden Uygun, "Önümüzde güçlü bir Fatih Karagümrük takımı var. Zordan daha zor olan bir maç bizi bekliyor. Kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"HAKEM HATASINDAN YEDİĞİM BİR GOLDEN ŞAMPİYONLUĞUMU KAYBETTİM"

Uygun, bir gazetecinin hakem Ümit Öztürk ile ilgili sorusuna ise, "Herkes hata yapabilir. Bizler de taktiksel hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan art niyetli hata yapmamaktır. Bazen de VAR'a bakıp da baktığını göremeyen var. Ona da söylenecek söz bulamıyorum. Çizgiyi yan çizen zihniyetten Allah bizi korusun. Ümit Öztürk, genç bir hakemimiz. İstikbal vaat eden, hakem camiasının önem verdiği FIFA kokartlı bir hakem geliyor. Adil bir şekilde maçı yönetecektir. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Diğer camiaların sıkıntılı olduğunu düşündüğü hakemler var. Sivasspor'da iken hakem hatasından yediğim bir golden şampiyonluğumu kaybettim. Diğer rakibimize de olmayan bir şeyi vererek de yine bir şampiyonluğumuzu kaybettik. Ama art niyetli yaptığını düşünmüyorum. Eğer art niyetli yapan varsa sistem ona gereken cezayı verecektir. Maçın kaderini etkilemeyecek bir hakem yönetiminin olmasını Allah'tan diliyoruz." yanıtını verdi.

"BÜTÜN FUTBOLCULAR KOVİD-19 AŞISI OLMALI"

Futbolcuların terinin her damlasına ihtiyacı olduklarını dile getiren Uygun, şöyle devam etti:

"Çok zor bir sürece giriyoruz. Bana göre Türkiye'deki bütün futbolcular Kovid-19 aşısı olmalı. Çünkü ailesine bu virüsü taşıyabiliyor veya onlardan alabiliyor. Bu süreçte zorlu bir spor yapıyorsunuz. Her maç 12-13 kilometre koşuyorsunuz. Bu hastalık farkında olmadığınız bir ortamda size kalp krizi bile geçirtebilir. Bununla beraber bu zorlu süreci el birliği ile güzel bir şekilde tamamlamak adına en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kazanmak adına sahada yüreğimizi ortaya koyacağız. Yetenekli olan ayaklarımızla inşallah kazanarak yolumuza devam edeceğiz."

"REMY'NİN 15 GÜNDEN ÖNCE HAZIRLANMA ŞANSI YOK"

Umar ile Remy'i takımla birlikte idmanlara katıldığını aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Antalya kampında belli aralıklarla takımla birlikte çalıştılar. Şu anda kuvvet, dayanıklılık, sürat ve süratte devamlılık gibi eksiklikler var. Siz tam anlamıyla hazır olmadan sahaya çıktığınızda eski sakatlığınızı bırakın başka bir sakatlıktan çok etkilenecek bir duruma gelebilirsiniz. O yüzden de Remy'e antrenörler eşliğinde özel antrenman programları hazırlanacak. Remy'nin 15 gün önceden hazırlanma şansı yok. Trabzonspor maçında belli bir hazırlık seviyesine gelmiş olur. Ondan sonraki maçlarda sakatlığı nüksetmeden sahada Remy'i hep birlikte izleme fırsatı olur. Ne de olsa dünya çapında bir star. Çaykur Rizespor'a da büyük hizmetleri var. Bizim de ona ihtiyacımız var."

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