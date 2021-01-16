Çaykur Rizespor´a Iraklı orta saha

Santa Clara´nın takım kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu, bu sezon 13 maça çıktı ve bir asist yaptı. Rizespor´un Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrede´nin de eski takım arkadaşı olan 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.