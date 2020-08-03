Çaykur Rizespor'da sezonun en istikrarlı ismi Hırvat sol bek Dario Melnjak oldu. 34 maçın tamamında oynayan 53 forma numaralı Melnjak, 34 karşılaşmada 3 bin 13 dakika süre aldı. Melnjak'ın ardından 2 bin 620 dakikayla Fernando Boldrin, 2 bin 430 dakikayla Montassar Talbi ve 2 bin 197 dakikayla Gökhan Akkan en fazla süre alan futbolcular oldu.

Çaykur Rizespor'da sezonun en skorer ismi ise devre arasında transfer edilen Çek forvet Milan Skoda oldu. Ligin ikinci yarısında oynanan 17 maçın tamamında görev alan Skoda, 10 gol kaydetti. Skoda'nın ardından 6 golle Fernando Boldrin ve 5 golle de Braian Samudio en skorer isimlerdi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da sezonun en fazla kart gören oyuncusu ise Ismael Diomande oldu. Diomande sezonu 9 sarı 1 de kırmızı kart görerek tamamladı. Sezon boyuncu 4 kez maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kalan yeşil-mavililer, söz konusu maçların 3'ünde mağlup oldu ve 1'inde ise kazandı.