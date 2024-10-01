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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı

        ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Açıklamada üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:55
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        Yaş çay ödemeleri başladı
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        ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.

        Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına dün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını bugünden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.

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