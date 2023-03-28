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ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Çaykur Mart ayı çay destek ödemeleri yattı mı?

ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ile ilgili araştırmalar yeniden başlamış durumda. Konuya ilişkin araştırma yapan vatandaşlar; ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı ve ne zaman yatacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

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  • ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Çaykur Mart ayı çay destek ödemeleri yattı mı?

    ÇAYKUR yaş çay ödemeleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili ÇAYKUR'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, merakla beklenen ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak?
  • ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Çaykur Mart ayı çay destek ödemeleri yattı mı?

    ÇAYKUR ÇAY ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Her yıl Mart ayında hesaplara yatırılan Çaykur yaş çay destekleme ödemelerinin ay sonuna kadar hesaplara yatması bekleniyor.
  • ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Çaykur Mart ayı çay destek ödemeleri yattı mı?

    ÇAYKUR'DAN İŞÇİ ALIMI İLANI

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

    Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.
  • ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Çaykur Mart ayı çay destek ödemeleri yattı mı?

    Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

    Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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