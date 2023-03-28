ÇAYKUR'DAN İŞÇİ ALIMI İLANI



ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.



Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.