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BES

Temmuz ayından sonra çalışan sayısı 10 ile 50 arasında olan şirketler Otomatik Katılım da denilen Otomatik BireyselSistemi'ne () girmeye başladı. Yaklaşık 120 bin şirket ve 2.5 milyon çalışanın sistemle tanıştı. Emeklilik şirketlerinin bu operasyonu başarı ile yönettiğini anlatan Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, 2 ay olan sistemden cayma süresini geçiren çalışanların daha sonra sistemden çıkma eğilimlerinin azaldığını söyledi.Otomatik Katılım'a katıldıktan sonra ayrılma hakkını kullanan çalışanların 2017'de yüzde 11 olduğunu belirten Göçer, 2018'de cayma süresi geçtikten sonra sistemden ayrılanların yüzde 5'e düştüğünü ifade etti. Tüm katılımcılar için cayma süresinin sona ermesinin ardından sistemden çıkmayı tercih edenlerin oranının yüzde 11'den 8'e indiğini dile getiren Göçer, "Özellikle sisteme yeni giren katılımcıların içeride kaldıkça otomatik katılım plan detaylarını daha fazla araştırdığını gözlemledik. Bu noktada da plan avantajının farkına vardılar. Bu, sistemde kalmalarını sağlayan artı faktörlerden birisi oldu" dedi.



Bu rakamlardan yola çıkarak çalışanların sistemde tutulmasının başarılması halinde sonrasında memnun olacaklarını dile getiren Göçer, "Çalışanlar belli bir süre çıkmaz ise, bununla ilgili bir imkan olursa ve biz de bu süreçte onları bilgilendirebilirsek yani sistemi öğrenirlerse çakmazlar. Oysa baştan cayanlar hiçbirşey öğrenmedikleri için gitmiş oluyorlar" şeklinde konuştu.



400 BİN ŞİRKET GELİYOR



Ocak ayından itibaren çalışan sayısı 5 ile 9 arasında olan 400 bin şirketin sisteme dahil olacağını hatırlatan Göçer, bu şirketlerin son güne kalmadan şimdiden başvurularını yapmalarının gerektiğini ifade ederek, "Son güne kalırsa 400 bin şirketi emeklilik şirketleri sisteme çok zor dahil eder eder" dedi.

Diğer yandan 1 Ocak'tan sonra 2 değişim daha olacak. Bunlardan ilki sisteme 2 yıl önce giren şirketlerin çalıştıkları emeklilik şirketlerini değiştirme haklarının başlaması ve ikincisi ise 2 yıl önce sisteme girip cayan 1 milyon çalışanın yeniden nisan ayında sisteme alınacak olması. Bu nedenle yılbaşından sonra BES'i çok yoğun günler bekliyor.



3 MİLYON KİŞİ İLK KEZ BES İLE TANIŞTI



Otomatik katılım Sistemi'nde şu andaki 5 milyon çalışanın 3 milyonunun daha önce BES ile tanışmadığını anlatan Göçer, "OKS sayesinde tasarruf etmeye başlayan 3 milyon kişi oluştu. Gönüllü BES ile birlikte 11 milyon kişi ve yaklaşık 90 milyar liralık birikim oluştu. BES, Türkiye'nin tek tasarruf sistemi haline geldi" dedi.



Otomatik BES'in başlamış olması nedeniyle gönüllü BES'in eski hızında büyümediğini anlatan Göçer, sistemin sağlıklı büyümesi için iki önemli öneride bulundu. Göçer bu önerileri ve gerekçelerini şöyle dile getirdi: "Türkiye'nin tasarruf sistemi olması nedeniyle 18 yaş altı genç ve çocukların sisteme girip emeklilik yaşını beklemeden birikim yapması teşvik edilebilir. Diğer yandan sistemden bu dönemde çıkanlar var. Kredi faizleri yüksek olduğu için kredi yerine birikimini kullananlar oluyor. Özellikle ihtiyaçtan kaynaklı çıkanlara karşı BES birikimlerini eğer krediye teminat olarak kullandırabilirsek tasarrufların erimesini önleyebiliriz. Teminat olunca nakit karşılığı kredi olacağı için faizi ve diğer imkanları daha avantajlı olur."

AYRILMANIN FATURASI OLUR



BES'ten çıkanların büyük hata yapacaklarını, bunun faturasını mutlaka ödeyeceğini ifade eden Göçer, "Faizler artık belirli bir seviyeye çıktı. Burada ani hareket etmeye gerek yok. BES uzun vadeli bir yatırım aracı, bir ayda kaybedildi diye 20 yıllık yatırımdan çıkılmaz. Toplam uzun vadeli getiriye bakılmalı" dedi.

Fon yöneticilerinin faiz yüksekken BES yatırımlarının Türk Lirası varlıklarda değerlendirilmesi zorunluluğu nedeniyle inanılmaz getiriler sağlamalarının mümkün olmadığını belirten Göçer, 2017'de olduğu gibi hava döndüğünde fonların yine çok yüksek getiri sağlayabileceğini kaydetti. Göçer Garanti Emeklilik'in yapay zeka tarafından yönetilen Fon Koçu tarafından yönetilen fonların enflasyonun üstünde getiri sağladığını belirtti.



SGK DEVREYE GİRMELİ

Göçer'in bir başka önerisi özellikle 4-10 kişi çalıştıran 400 bin kişinin sisteme yeni gelecek olması nedeniyle bu kişilerin kesintilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığı ile yapılması. Emeklilik şirketlerinin, şirketler ile anlaşabileceğini ifade eden Göçer, emeklilik şirketlerinin mali ekiplerinin yeterli olmaması nedeniyle tahsilatın Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ve SGK üzerinden yapılması halinde sistemde birikimlerin çok daha iyi olabileceğini dile getirdi.





1796 LİRAYA ÇOCUĞUN 10 YILLIK EĞİTİM HAYATI GARANTİDE



Burak Ali Göçer kredilerdeki gerileme nedeniyle hayat sigortasında yavaşlama olduğunu dile getirerek bu nedenle prim iadeli hayat sigortaları gibi döviz cinsinden birikim sağlayan sigortalara ağırlık verdiklerini söyledi. Okulların açılması ile eğitim sigortasına da önemli bir talep olduğunu dile getiren Göçer, Garanti Emeklilik'in eğitim sigortası ile yıllık 30 bin lira okul masrafı olan bir çocuğun 10 yıllık eğitim süresini sigortalamanın bedelinin 2 bin 460 lira olduğunu bunun da 664 lirasının vergi iadesi olarak geri alınabileceğini kaydetti.





TÜRKİYE'NİN TASARRUF SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER



-Çalışanların başlangıçta sistemde uzun süre tutulması sağlanırsa sonrasında birikimi gördükçe memnun kalırlar

-18 yaş altına birikim sağlama olanağı getirilmeli

-Kredi yerine birikimini kullananlara karşı BES fonları teminat kabul edilmeli

-Tahsilat Emeklilik Gözetim Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yoluyla yapılırsa sistem Türkiye'nin tasarruf sistemi olma yolunda ilerler

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