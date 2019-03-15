Caz dünyasının yıldızları İstanbul'da ağırlanıyor

Garanti Caz Yeşili konserleri, caz festivallerinin aranan yıldızı Melanie Scholtz ve New York caz dünyasının önemli simalarından biri olan Brian Charette İstanbul’da dinleyicileriyle buluşturuyor.

Başarılı müzisyenlere konserlerinde Önder Focan ve Erhan Seçkin eşlik edecek. Konserler 21-22 Mart’ta saat 21:30’da Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Nardis Jazz Club’dagerçekleşecek.

New York caz dünyasının önemli simalarından Briam Charette, Avrupa ve Amerika’nın en önemli konser mekanları ve festivallerinde sahne aldı. Hammond firmasının orglarını temsil eden, Steeplechase ve Positone plak şirketleriyle çalışan sanatçı 2014 yılında org dalında Downbeat dergisi tarafından ‘yükselen yıldız’ seçildi.

Melanie Scholtz, 2012 yılında Nice’te yapılan Jazz a Juan Festivali kapsamındaki Jazz Revelations yarışmasındaki üç ödülü de kazanıp bir sonraki sene aynı festivalde sahne aldı. Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere Avrupa’da düzenli olarak konserler veren vokalist 2011 yılında Anjazz Festivali’nde Bobby McFerrin ile, 2012’de ise Joy of Jazz Festivali’nde ise Kurt Elling ile konserler verdi.