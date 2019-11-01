Caz festivaline 17 bin kişi katıldı

29'uncu Akbank Caz Festivali, bu yıl 17 - 27 Ekim tarihleri arasında Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Babylon, The Badau, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Summart Sanat Merkezi, Nardis, Bova ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 36 ayrı mekanda 130'dan fazla sanatçının performansıyla gerçekleşti. Cazın farklı tonlarını bir arada sunan festival kapsamındaki konser, söyleşi ve atölyelere 17 bin kişi katıldı. Festival kapsamında ayrıca 3 söyleşi ve 25 atölye çalışması yapıldı.