Biletleri günler öncesinden tükenen Sarah McKenzie konseri, dün akşam İş Sanat Konser Salonu’nda büyülü bir atmosferde gerçekleşti.

Caz, swing, blues tınılarıyla renklenen konserde McKenzie, “Paris in The Rain” ve “We Could Be Lovers” albümlerinden seçtiği şarkılarını seslendirdi.

Yakın zamanda çıkacak albümünün haberini de veren McKenzie, dün akşam İş Sanat Konser Salonu’nda dinleyenleri müzikal dünyasına ortak etti.

Sarah McKenzie’ye, gitarda Jo Caleb, kontrbasta Tom Farmer ve davulda Sebastiaan de Krom eşlik etti.

