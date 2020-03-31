Cazın ev hali

30. Akbank Caz Festivalinin 'Yıl Boyu Caz' konserleri 'Evin Caz Hali' konserleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan ile başlayan seri Çağrı Sertel, Ozan Musluoğlu, Barış Demirel - Efe Demiral, Ece Göksu - Can Çankaya ve Serhan Erkol ile nisan ayında devam edecek.
Konserler, akşam 19.00'da Akbank Sanat Instagram hesabında canlı yayınlanacak.
Instagram http://instagram.com/akbanksanat
AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ
1 Nisan Çarşamba: Çağrı Sertel - Piyano
10 Nisan Cuma: Barış Demirel / Efe Demiral - Gitar - Trompet
17 Nisan Cuma: Serhan Erkol - Saksafon
24 Nisan Cuma: Ece Göksu / Can Çankaya - Vokal – Piyano
8 Mayıs Cuma: Ozan Musluoğlu - Kontrbas
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