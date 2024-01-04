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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin-Beşiktaş: 87-84 (MAÇ SONUCU) - Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe-ÇBK Mersin - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin-Beşiktaş: 87-84 (MAÇ SONUCU) - Türkiye Kupası'nda finalin adı Fenerbahçe-ÇBK Mersin

        ÇBK Mersin, Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı normal süresi 76-76 biten maçta, uzatmada 87-84 mağlup ederek finale yükseldi. ÇBK Mersin, bu sonuçla finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasındaki Türkiye Kupası finali 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 04.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:30
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        Kupada finalin adı: F.Bahçe-ÇBK Mersin
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        Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin ardından finale yükselen ikinci takım Beşiktaş'ı uzatma sonunda 87-84 mağlup eden ÇBK Mersin oldu.

        Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki yarı final maçında ilk periyot 16-19, devre 33-39, üçüncü periyot 61-59, normal süre ise 76-76 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada rakibine 87-84 üstünlük sağlayan Mersin ekibi adını finale yazdırdı.

        Fenerbahçe ile ÇBK Mersin arasında kupayı kazanan takımın belirleneceği final maçı 5 Ocak Cuma günü aynı salonda saat 19.00'da oynanacak.

        Salon: Şehit Turgut Solak

        Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Elizabeth Williams 19, Marina Mabrey 34, Derin Yaya 3, Kuanitra Holingsvorth 4, Virag Kiss 6, Melis Gücan 7, Laura Cornelius 2, Sinem Ataş 7, Meltem Avcı

        Beşiktaş: Dana Evans 25, Elif Bayram 14, Tijana Krivacevic 7, Jovana Nogic 23, Yueru Li 13, Melek Uzunoğlu 2

        1. Periyot: 16-19

        İlk yarı: 33-39

        3. Periyot: 61-59

        Normal süre: 76-76

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