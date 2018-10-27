CD Everton - Antofagasta maçı heyecanı

Şili Premier Lig maçında CD Everton ile Antofagasta, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 24 puanlı CD Everton 14. sırada bulunuyor, Antofagasta 48 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi CD Everton, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Antofagasta, geride kalan 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; CD Everton galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Antofagasta galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

CD Everton önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 2-0 yenildi.

Antofagasta ise Universidad Catolica karşılaşmasında 2-4 yenildi.

CD Everton, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 16 gol yedi.

Antofagasta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Antofagasta, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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