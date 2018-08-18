CD Everton - Huachipato rakamlar

CD Everton ve Huachipato, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. CD Everton 13 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Huachipato 22 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi CD Everton, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Huachipato son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 462. İddaa'da CD Everton kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Huachipato kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

CD Everton önceki hafta Palestino mücadelesinde 1-0 yenildi.

Huachipato, Santiago Wanderers karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan CD Everton, 10 gol attı ve 14 gol yedi.

Huachipato ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Huachipato, 11 gol atarken 16 gol yedi.

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