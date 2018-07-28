CD Feirense - Leixoes maçı heyecanı

CD Feirense ve Leixoes, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Portekiz Lig Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. CD Feirense son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leixoes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 527. İddaa'da CD Feirense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Leixoes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CD Feirense son hafta oynanan Chaves maçında 1-1 berabere kaldı.

Leixoes ise Oliveirense maçında 1-2 kazandı.

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