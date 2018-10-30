CD Feirense - Maritimo maçı heyecanı

Portekiz Lig Kupası Grup D heyecanı devam ediyor. CD Feirense, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Maritimo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. CD Feirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Maritimo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; CD Feirense galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 2.70, Maritimo galibiyet oranı 2.75. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

CD Feirense önceki hafta Maritimo mücadelesinde 0-1 yenildi.

Maritimo, CD Feirense karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında alan CD Feirense, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Maritimo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 mağlubiyet elde etti. Maritimo, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ