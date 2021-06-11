CDC: Kovid-19 benzeri salgınlar için ABD uzun vadeli halk sağlığı yatırımları yapmalı

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The Hill adlı haber sitesine verdiği röportajda Schuchat, halk sağlığı altyapısına yıllarca yetersiz yatırım yapılması nedeniyle ABD'nin Kovid-19 salgınına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Schuchat, halk sağlığı kurumlarının acil durum fonları ile Kovid-19 virüsüyle mücadele edebildiğine dikkati çekerek, "Buradaki kritik ders, bir sonraki benzeri salgın için sadece acil durumlara yanıt vermekle kalmayıp halk sağlığına büyük ölçüde yatırım yapma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerin kullandı.

Bunun büyük bir iş olduğunu vurgulayan Schuchat, halk sağlığı üzerine mevcut yatırımlar sürdürülmezse Kovid-19 salgını gibi benzer durumlarda ülkenin aynı hataları tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

CDC'de 6 yılı baş direktör yardımcılığı olmak üzere 33 yıldır görev yapan Schuchat, Kovid-19’un öğrettiği diğer önemli bir dersin de salgın sırasında ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipman ve vantilatör gibi malzemelerin ani talep artışına karşı üretimde yeterli donanıma sahip olunmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Schuchat, virüsle mücadelede vaka artışı ve hastaneye kaldırmalar bakımından ABD’nin şu an iyi durumda bulunduğunu da belirterek, öte yandan Kovid-19’un daha bulaşıcı yeni varyantlarına karşı ise hala dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.