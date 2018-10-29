Ceara - Atletico Mineiro maçı istatistikleri

Brezilya Serie A maçında Ceara ile Atletico Mineiro, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. 34 puanlı Ceara 15. sırada bulunuyor, Atletico Mineiro 46 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Atletico Mineiro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 616. İddaa'da Ceara kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Atletico Mineiro kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ceara son hafta oynanan Bahia maçında 2-1 yenildi.

Atletico Mineiro ise Cruzeiro maçında 6-1 yenildi.

Ceara, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ceara, kendi sahasında 14 gol attı, 14 gol yedi.

Atletico Mineiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Mineiro, 19 gol atarken 22 gol yedi.

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