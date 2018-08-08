Ceara - Santos maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Ceara, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Santos takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Ceara 14 puanla 19. sırada, Santos 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Santos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Ceara galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Santos galibiyet oranı 0.00.

Ceara önceki hafta Bahia mücadelesinde 2-1 yenildi.

Santos ise Sao Paulo maçında 4-1 yenildi.

Ceara, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Santos, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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