Ceara - Sport Recife maçı heyecanı

Ceara ve Sport Recife, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. Ceara 5 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Sport Recife 19 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Ceara, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sport Recife son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ceara kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Sport Recife sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ceara önceki hafta Sport Recife mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sport Recife ise Ceara karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Ceara, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 9 gol yedi.

Sport Recife ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Recife, 7 gol atarken 11 gol yedi.

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