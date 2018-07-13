Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki Kartal'ın mabedi Vodafone Park'ın ev sahipliği yaptığı Shakira konserini izleyenler arasındaydı. Başkan Fikret Orman, konseri kızları Nazlı ve Aslıgül ile beraber izlerken 2. başkan Ahmet Nur Çebi de eşi Berna Çebi ile stattaki yerini aldı. Konserle aynı anda Domagoj Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 yenerek Dünya Kupası'nda finale yükselirken Siyah-Beyazlı kurmaylar da bu durumu yakından takip etti. Konser çıkışı açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, Vida'nın başarısından ötürü çok mutlu olduklarını belirterek "Shakira'yı izlemeye geldik ama Vida'lı Hırvatistan'ın İngiltere'yi yendiği maçı kaçırmadım. Çok heyecanlandım. Beşiktaş'ın bir oyuncusunun Dünya Kupası finalinde olması bizi gururlandırdı. Tabii ki de Vida'nın satışı için elimiz de güçlendi" diye konuştu.

FİYATI YÜKSELİYOR



Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması altında finale kalma başarısı gösteren Domagoj Vida'nın performansı Siyah-Beyazlı yönetimi mest ederken Hırvat stoperin de satılması hemen hemen kesinleşti. Final öncesi Everton'un 15 milyon Euro teklif yaptığı öğrenilen Vida'nın bedeli yine yükseldi. Tecrübeli stoperi rekor bir bonservisle satmak isteyen başkan Fikret Orman, buradan gelecek para ile takıma olan borçları kapatacak.