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Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 115-108 yenildikleri Los Angeles Lakers karşılaşmasında 20 sayı kaydetti

Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Memphis Grizzlies-Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Lig lideri Lakers, Cavaliers'ı 115-108 yenerek bu sezon deplasmanda oynadığı 10. mücadeleden de galip ayrıldı. Son şampiyon Lakers, sezona üst üste 10 deplasman maçı kazanarak başlayan NBA tarihindeki 6. takım oldu.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, eski takımı Cavaliers'a karşı 21'i son çeyrekte olmak üzere 46 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti. Anthony Davis de 17 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokluk katkıda bulundu.

Cavaliers'ta 25 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond ve 20 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla oynayan Cedi Osman'ın gayreti, yenilgiyi önleyemedi.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 119-104 kaybettiği Detroit Pistons maçını 7 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

MAVERICKS, DONCIC'İN ETKİLİ OYUNUNA RAĞMEN KAYBETTİ

Denver Nuggets, konuk olduğu Denver Nuggets'ı 117-113 mağlup ederek peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı.

Nuggets'ı galibiyete, 30 sayı, 8 ribaunt üreten Michael Porter ve 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Nikola Jokic taşıdı.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, 35 sayı, 16 asist, 11 ribauntla kariyerinin 31'inci "triple double"ına imza attı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 119-104

Orlando Magic-Charlotte Hornets: 117-108

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 129-114

Brooklyn Nets-Miami Heat: 98-85

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 108-115

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-117

Chicago Bulls-Boston Celtics: 103-119

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 130-108

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 122-125

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