NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, ilk beşte başladığı Los Angeles Clippers maçında parkeden 132-108 mağlup ayrıldı.
Mücadelede 19 sayıyla oynayan Cedi, maç sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Maçı üçüncü çeyreğe kadar başarılı götürdüklerini ifade eden Cedi, "Dördüncü çeyrekte biraz dağıldık ve fark açıldı. Fark açılınca da bir daha geri dönüşü sağlayamadık” dedi. Her geçen gün takımının ve kendisinin geliştiğini söyleyen Cedi, bu senenin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu, antrenörünün ve takımın kendisine güvendiğini belirterek, “Çok oynuyorum, çok fazla hata yapma şansım oluyor ki bu benim ve kariyerim için güzel. Buradaki bütün antrenörler bana güveniyor ve bu bana daha da çok güç veriyor” dedi.
"GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"
Çin’de gerçekleşecek FIBA Dünya Kupası’nda oynamanın hayalini kurduğunu dile getiren başarılı basketbolcu, “Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çin her zaman gitmek istediğim bir yerdi. Özellikle Dünya Kupası’nda oynamak büyük bir hayalim. Tabii ABD’nin grupta olması işi zorlaştırıyor ama gruptan çıkacağımıza inanıyorum. ABD karşısında da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.
All-Star Yükselen Yıldız karşılaşması kapsamında Kuzey Carolina’da bulunan Charlotte’a gittiğini de söyleyen Cedi Osman, “Dört gün boyunca oradaydık. İnanılmaz tecrübeler yaşadım. Smaç yarışmaları, yetenek yarışmaları olsun her şey çok güzel ve eğlenceliydi. İnşallah tekrar gerçekleştiririm” ifadelerini kullandı.
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