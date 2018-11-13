Türkiye, Çin’in ev sahipliğindeki FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’na katılmak için ikinci tur üçüncü maçında 29 Kasım’da grup lideri İspanya ile Ankara’da karşılaşacak. NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, maç öncesi FIBA’nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.
NBA takvimi nedeniyle milli takımda yer alamayacak olan Cavaliers’ın yıldızı Cedi Osman, “Evimizde oynadığımız maçta Ankara seyircisinden her zamanki gibi sonsuz destek bekliyoruz. Harika bir taraftarımız var ve eminim seyircimiz maçta altıncı adam olarak yer alacak. Zorlu bir rakibe karşı, çetin bir maç oynayacağız. İspanya son yıllara baktığımızda Avrupa’nın en iyi ekibi ve onlara karşı kazanmak bizler için bir başarı olacak. Bir önceki pencerede Ukrayna’nın onları yendiği gibi biz de kazanabiliriz. Potansiyelimize inanmamız gerekiyor” dedi.
"İKİ MAÇI DA KAZANIRSAK..."
Dünya Kupası yolunda Karadağ maçına da değinen Osman, “Grupta ilk üçe girmemiz için Karadağ maçını da kayıpsız geçmemiz gerekiyor ki Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atalım. Önümüzdeki pencere oldukça önemli kazanacağımız bir ya da iki maç önemli fark oluşturacak. Eğer iki maçı da kazanırsak, Dünya Kupası bileti garantilenmiş olabilir” diye konuştu.
"EVİMİZDE KAZANMAK HER ZAMAN ÇOK GÜZEL"
Eleme maçlarında ev sahibi olmanın da önemi hakkında konuşan Cedi Osman, “Evimizde kazanmak her zaman çok güzel. Özellikle de rakibimiz son Avrupa Şampiyonu Slovenya olunca. Hiç kolay bir maç değildi ama bir önceki maçlarda aldığımız sonuçlar ne kadar mücadeleci ve asla pes etmeyen bir kimliğimiz olduğunu gösterdi. Şu an tek amacımız Dünya Kupası biletini kapmak ve bunun için gerekli adımlardan biri de İspanya ve Karadağ maçlarını kazanmak. Eylül ayında milli takımda olmak ve takım arkadaşlarımla bir araya gelmek harikaydı. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Hala genç yaştayım ve milli takımdaki geleceğim hakkında heyecanlanıyorum. Oldukça yetenekli bir kadromuz var ve hepimiz ülkemizi Avrupa’nın zirvesine taşımak istiyoruz. iki yılda çalıştığımız gibi sıkı çalışırsak, önümüzde bizi bekleyen parlak bir gelecek var” ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Dünya Kupası’nın önemi hakkında konuşan genç yıldız, “Ülkemizi iyi oynayarak ve tüm enerjimizi sahaya yansıtarak gururlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılki şampiyonaya biletini kapmayı çok istiyoruz ve orada da dünyanın en iyilerine karşı iyi oynayarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Eğer gelişmek istiyorsanız ve mücadeleci bir kimliğiniz var ise böyle turnuvalar tam da size göre. Takım kimyanızı da oldukça geliştirme fırsatı buluyorsunuz” açıklamasını yaptı.
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