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Cedi Osman'ın "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybettikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı

Cedi Osman'ın
AA

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cavaliers'ın sahasında Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt üretti.

Ayrıca Cavaliers'ta Collin Sexton ve Kevin Love 25'er sayı ile oynadı.

Heat'te 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kendrick Nunn 22 sayı attı.

ERSAN'LI JAZZ KAZANDI

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Utah Jazz'ın sahasında Toronto Raptors'ı 106-102 yendiği maçta 9 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova, 3 sayı ve 2 ribaunt ile oynadı.

NUGGETS ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Nuggets, yakaladığı galibiyet serisi ile Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.

Konuk ekipte Nikola Jokic, 30 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

SABONIS TEK DEVREDE TRIPLE-DOUBLE YAPTI

Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 152-95 yendiği müsabakada Domantas Sabonis, ilk yarıda 22 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt üreterek bu istatistiğe 1997-1998 sezonundan bu yana ulaşabilen 3. oyuncu oldu.

Russell Westbrook 2016'da, Nikola Jokic ise 2018'de bu istatistiği elde etmişti.

Sabonis, karşılaşmayı 26 sayı, 19 ribaunt ve 14 asist ile tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 107-94

Houston Rockets-Golden State Warriors: 87-113

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 107-124

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 95-152

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 112-111

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 136-140

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-97

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 125-124

Utah Jazz-Toronto Raptors: 106-102

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-110

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