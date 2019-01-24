Bu sezon yıldız basketbolcu LeBron James'in de ayrılmasının etkisiyle Cavaliers'ta daha fazla sorumluluk almaya başlayan 23 yaşındaki Cedi, Boston Celtics'e 123-103 yenildikleri maçta 25 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.
Daha önce Atlanta Hawks ve Minnesota Timberwolves önünde 22'şer sayı üreten Cedi Osman, Los Angeles Lakers'a karşı 21 ve 20 sayı attığı maçlar oynadı. Cedi, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks karşılaşmalarında da 20'şer sayı kaydetti.
ORTALAMALARI YÜKSELDİ
NBA'de ikinci sezonunu geçiren Cedi Osman, istatistiklerini yükseltmeye başladı.
Cedi, NBA'de geçen sezon 61 maça çıktı. Maç başına 11 dakika süre alan genç basketbolcu, 3,9 sayı, 2 ribaunt, 0,7 asist ortalamaları yakaladı.
Bu sezon ise Cedi'nin şu ana kadar görev yaptığı 47 karşılaşmada aldığı ortalama süre 31 dakikaya kadar çıktı. Milli basketbolcu, bu sezonki maçlarda 11,9 sayı, 4,6 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
ÜÇ KEZ "DOUBLE-DOUBLE" YAPTI
Cedi Osman, NBA kariyerinde üç kez "double-double" istatistiğine imza attı.
Milli basketbolcu, bu sezon Toronto Raptors karşılaşmasında 17 sayı, 10 ribaunt, Orlando Magic mücadelesinde 11 sayı, 10 ribaunt ve Oklahoma City Thunder maçında 14 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
MEHMET OKUR'DAN 43, HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN 39 SAYI
NBA'de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu.
Mehmet Okur, Utah Jazz'da oynadığı Ocak 2009'da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.
Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008'de Washington Wizards'a karşı 39 sayı buldu.
Ersan İlyasova ise kariyer sayı rekorunu, Mart 2012'de Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 32 sayı kaydetti.
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