NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off iddiasını sürdüren Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi. Cleveland'da 21 dakika 58 saniye süre alan ve 29 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele eden Cedi Osman, kariyer rekorunu egale etti. Cedi, bulduğu 7'de 7 üçlük isabetiyle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, Cavaliers tarihinin en fazla üçlük isabeti bulan 6. oyuncusu oldu. Milli basketbolcu, 2019'da Miami Heat potasına da 29 sayı atmıştı. Cleveland'ın farklı galibiyet aldığı maçta Darius Garland 16 sayı ve 10 asist, Jarrett Allen 15 sayı ve 8 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Brandon Boston Jr. 24, Amir Coffey 18 ve Moses Brown ile Moussa Diabate 13'er sayı ile mücadele etti. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, galibiyet sayısını 31 yaparken, Los Angeles Clippers 25. mağlubiyetini aldı.