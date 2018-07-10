Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, takımının Indiana Pacers ile oynadığı hazırlık maçında 25 sayı atarak sahanın en skorer ismi oldu.

Cavaliers'ın NBA Yaz Ligi'nde Pacers'ı 93-88 yendiği maça ilk 5'te başlayıp 31 dakika süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performansıyla göz doldurdu.

Sahanın en skoreri olan Cedi Osman'ın yanı sıra takımın çaylak oyuncusu Collin Sexton da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.