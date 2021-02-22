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Cedi Osman’lı Cleveland evinde Oklahoma’ya mağlup

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Oklahoma City Thunder’a 117-101 mağlup oldu. Cedi, 34 dakika parkede kaldı ve 6 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynadı

Cedi Osman’lı Cleveland evinde Oklahoma’ya mağlup

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse’da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder’a 117-101’lik skorla mağlup oldu ve 21. yenilgisini aldı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, 9 asist, Al Horford 16 sayı, 8 ribaund ve Hamidou Diallo 15 sayı, 2 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Cleveland’da ise Cedi Osman 34 dakika parkede kaldı ve 6 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle katkı verdi. Takımda ayrıca Colin Sexton 27 sayı, 5 ribaund ve Jarrett Allen 26 sayı, 17 ribaund ile mücadele etti.

PHILADELPHIA DEPLASMANDA KAYIP

Toronto Raptors, sahasında mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 110-103 yendi ve 16. galibiyetini elde etti. Toronto'da Fred VanVleet 23 sayı, 9 asist, Pascal Siakam da 23 sayı, 8 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Bu sezon 11. yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 2 dakika süre aldı. Ben Simmons 28 sayı, 9 ribaund ve Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaund ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 120 - Boston Celtics: 115
Toronto Raptors: 110 - Philadelphia 76ers: 103
Cleveland Cavaliers: 101 - Oklahoma City Thunder: 117
Orlando Magic: 105 - Detroit Pistons: 96
New York Knicks: 103 - Minnesota Timberwolves: 99
Atlanta Hawks: 123 - Denver Nuggets: 115
Los Angeles Clippers: 108 - Brooklyn Nets: 112
Milwaukee Bucks: 128 - Sacramento Kings: 115

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