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Son bilgilere göre, dünya çapında 120 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor. Dünya üzerinde virüsün yayılmasıyla birlikte virüse çözüm olabilecek bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar da yapılmaya devam ediyor.

Geçen yıl, “yolcu uçaklarında şeytan çok” diyerek takipçilerinin parasıyla 36 milyon dolarlık özel uçak almasıyla gündem olan Evanjelik tele-vaiz Kenneth Copeland, televizyondan, takipçilerini koronavirüsten “koruması” ve “tedavi etmesiyle” yine gündeme geldi.

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020

Televizyon başındaki izleyicileri tedavi edeceğini iddia eden Copeland, izleyicilerden ellerini televizyonun üstüne koymalarını ve dediklerini tekrar etmesini istedi. "Teşekkürler Yüce İsa. Sana şükrediyorum ve dua ediyorum. Sana karşı bir şey yaptıysam beni affet, iyi olmak için sana dua ediyorum. Hasta olmaktan kurtulmaya çalışmıyorum, virüse sebep olan şeytanlardan beni koru. Yüce İsa adına, amin" açıklamalarında bulunarak izleyicilerinin iyileşeceğini iddia etti.

Bilimsellikle ilgili olmayan bir diğer açıklama ise Düzce'nin Aydınpınar köyünde yaşayan ve kendisini ‘Mesih’

ilan eden Hasan Mezarcı'dan geldi. Twitter hesabından koronavirüsle ilgili açıklama yapan Mezarcı, korona ve çekirge

salgını gibi doğal afetlerin kıyamet alameti olarak görüldüğünü belirtti.

Korona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesihe değil, bilim insanlarına iletin diyen Mezarcı, "Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun. Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek, Tanrıya dua edin. Tanrı sizi korusun ve kutsasın" dedi.