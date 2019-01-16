Cehennem Tanrısı Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan, NoAct Sahne tarafından Türkiye’de ilk kez sahnelenen Sam Shepard’ın son oyunu Cehennem Tanrısı 12 Ocak Cumartesi 20.30’da prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Fulya Filazi’nin üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Zeynep Köse, Deniz Hamzaoğlu, Özgün Çoban ve Orçun Koray Kaygusuz yer alıyor.

Amerika’nın Wisconsin Eyaleti’nde bir çiftlik evinde geçen, Sam Shepard’ın Amerikan faşizmini kara-komik bir dille ele aldığı Cehennem Tanrısı’nın dekor ve kostüm tasarımı Nilüfer Uzun Deveci’ye, müzik tasarımı Saki Çimen’e ait.

Cehennem Tanrısı 19-21 Ocak tarihlerinde NoAct Sahne’de izlenebilecek.