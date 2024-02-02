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        Haberler Gündem Ceketin cebine bantladığı 54 bin Euro gümrüğe takıldı

        Ceketin cebine bantladığı 54 bin Euro gümrüğe takıldı

        Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na geçmek için Litvanya'dan yola çıkan Türk TIR sürücüsünün ceketinde beyan edilmemiş 54 bin Euro para ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:35
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        Ceketin cebine bantladı, gümrüğe takıldı!
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        Yabancı plakalı TIR, Litvanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere ülkeden çıkmak üzere Lesovo sınır kapısına ulaştı. Gümrük kontrol alanında Türk vatandaşı olan sürücü, beyan edecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Daha sonra yapılan incelemede sürücünün kıyafeti ve davranışları gümrük müfettişlerinin şüphesini uyandırdı.

        Sürücünün kişisel araması sırasında ceketinin iç cebinde siyah folyo ve bantla sarılmış 200 ve 500 Euro’lardan oluşan iki paket Euro banknot bulundu. Belirlenen paranın 54 bin Euro olduğu belirtildi. Paraya el konulurken, sürücü hakkında idari suç duyurusunda bulunuldu ve cezai işlem başlatıldı.

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